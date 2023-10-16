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Під ударом бази та полігони РФ. В районі Мелітополя вибухи

Фото: у районі Мелітополя Запорізької області лунають вибухи 16 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В районі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області у понеділок, 16 жовтня, лунають вибухи. В цьому місці російські війська розташували свої бази та полігони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Мешканці міста і навколишніх селищ повідомляють про вибухи на півдні - зі сторони Молочного лиману", - розповів він, додавши, що "окупантам Мелітополя "гучно" не тільки від грози та грому".

За словами Федорова, там ворог облаштував військові бази і полігони для навчання майбутнього "гарматного м’яса".

"Спочатку навчаються - потім мінусуються", - констатував мер міста.

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь було окуповано у лютому 2022 року під час вторгнення РФ до України. І попри "звання" "тилового", у місті постійно гримлять вибухи в місцях розташування особового складу та техніки загарбників. Наприклад, про вибух у Мелітополі повідомлялося буквально 13 жовтня. Згодом стало відомо, що це вдала операція Сил спеціальних операцій України. Спецназівці відрізали окупантів від постачання палива та боєкомплекту.

"На противагу" окупанти викрадають жінок і затримують цілі сім'ї за нібито допомогу ЗСУ. Крім того, росіяни планують почати виробляти дрони для війни на окупованій території України, до цього процесу залучатимуть навіть дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Мелітопольвибухи