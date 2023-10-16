Під ударом бази та полігони РФ. В районі Мелітополя вибухи

"Мешканці міста і навколишніх селищ повідомляють про вибухи на півдні - зі сторони Молочного лиману", - розповів він, додавши, що "окупантам Мелітополя "гучно" не тільки від грози та грому".

За словами Федорова, там ворог облаштував військові бази і полігони для навчання майбутнього "гарматного м’яса".

"Спочатку навчаються - потім мінусуються", - констатував мер міста.

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь було окуповано у лютому 2022 року під час вторгнення РФ до України. І попри "звання" "тилового", у місті постійно гримлять вибухи в місцях розташування особового складу та техніки загарбників. Наприклад, про вибух у Мелітополі повідомлялося буквально 13 жовтня. Згодом стало відомо, що це вдала операція Сил спеціальних операцій України. Спецназівці відрізали окупантів від постачання палива та боєкомплекту.

"На противагу" окупанти викрадають жінок і затримують цілі сім'ї за нібито допомогу ЗСУ. Крім того, росіяни планують почати виробляти дрони для війни на окупованій території України, до цього процесу залучатимуть навіть дітей.