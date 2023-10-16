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Под ударом базы и полигоны РФ. В районе Мелитополя взрывы

Фото: в районе Мелитополя Запорожской области раздаются взрывы 16 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В районе временно оккупированного Мелитополя Запорожской области в понедельник, 16 октября, раздаются взрывы. В этом месте российские войска расположили свои базы и полигоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Жители города и окрестных поселков сообщают о взрывах на юге - со стороны Молочного лимана", - рассказал он, добавив, что "оккупантам Мелитополя "громко" не только от грозы и грома".

По словам Федорова, там враг обустроил военные базы и полигоны для обучения будущего "пушечного мяса".

"Сначала учатся - потом минусуются", - констатировал мэр города.

Cитуация в Мелитополе

Мелитополь был оккупирован в феврале 2022 года во время вторжения РФ в Украину. И несмотря на "звание" "тылового", в городе постоянго гремят взрывы в местах расположения личного состава и техники захватчиковв. Например, о взрыве в Мелитополе сообщалось буквально 13 октября. Позже стало известно, что это удачная операция Сил специальных операций Украины. Спецназовцы отрезали оккупантов от поставки топлива и боекомплекта.

"В противовес" оккупанты похищают женщин и задерживают целые семьи за якобы помощь ВСУ. Кроме того, россияне планируют начать производить дроны для войны на оккупированной территории Украины, к этому процессу будут привлекать детей.

 

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Мелитопольвибухи