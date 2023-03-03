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Під Сватово окупанти, відключивши банкомати, зобов'язали жителів отримувати соцвиплати готівкою, - Генштаб

Фото: Під Сватове окупанти відключивши банкомати зобов'язали мешканців отримувати соцвиплати готівкою (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Луганській області окупаційна влада продовжує чинити тиск на місцеве населення. Зокрема, у населених пунктах Сватівського району загарбники відключили банкомати, зобов'язавши жителів отримувати соцвиплати з "рук".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"У населених пунктах Сватівського району загарбники позбавили можливості людей отримувати пенсії та інші соціальні виплати шляхом відключення банкоматів", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що люди фізично не можуть отримати виплати.

"Пенсіонерам та іншим категоріям населення, що потребують соціального захисту, запропоновано отримувати виплати готівкою у визначені дні. Проте, через таку організацію, люди здебільшого фізично не можуть отримати гроші", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області місцеві окупанти змушують батьків віддавати дітей у "кадети".

Крім того, окупанти перепрофілювали три цивільні лікарні в окупованому Луганську у військові шпиталі.

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ЛуганськГенштаб ВСУВійна Росії проти України