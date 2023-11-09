Под суд пойдет организаторка "референдума" оккупантов в Харьковской области

В Чугуевский городской суд Харьковской области направлен обвинительный акт в отношении 58-летней женщины, которая прошлым летом участвовала в организации фейкового "референдума" российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Как было установлено следствием, фигурантка с июля 2022 года на временно захваченной российскими интервентами территории Харьковской области работала "помощником начальника Волчанского территориального управления".

Сама же женщина является жительницей Лимана Чугуевского района.

"Она получила задачу от "председателя" псевдоадминистрации осуществлять мероприятия, направленные на организацию и проведение "референдума" с целью присоединения территорий Харьковской области к РФ в качестве субъекта федерации", - рассказали в прокуратуре.

Обвиняемая ездила по селам Синельниково, Симоновка, Лиман, Графское Волчанского городского общества Чугуевского района, где подыскала среди местных жителей согласных работать в так называемых "избирательных участках" российских захватчиков, и просила у них копии личных документов.

"Однако мечта о российском референдуме на украинской земле не осуществилась: правоохранители разоблачили женщину. В настоящее время она находится под стражей", - говорится в публикации.

Харьковская облпрокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении коллаборантки по ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 УК Украины.

В Харьковской области перед судом предстанет женщина, которая организовывала для российских оккупантов "референдум" (фото: t.me/prokuratura_kharkiv)