Під Севастополем росіяни перевели у бойове положення "Панцир-С1" (фото)

Окупанти перевели в бойове положення систему ППО під Севастополем. Йдеться про зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".
Зазначається, що російські окупанти розмістили "Панцир-С1" на Зеленій гірці в Інкермані поблизу Севастополя. Систему перевели з похідного в бойове положення.
"У комплексу приведено у вертикальне положення та включено радіолокаційну станцію (фото 2). Це може свідчити як про цілі в повітрі, так і про тренування розрахунку ЗРГК", - йдеться у повідомленні.
Фото: в Інкермані окупанти перевели у бойове положення "Панцир-С1" (t.me/Crimeanwind)
Довідка. "Панцир-С1" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для ближнього прикриття об’єктів від повітряного нападу. Також може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз.
Комплекс створили у 1994 році, а потім модернізували. Наприкінці 2012 року "Панцир-С1" взяли на озброєння російської армії.
Нагадаємо, протягом останніх місяців українські захисники провели низку операцій зі знищення російської ППО та засобів РЕБ в окупованому Криму. Так, наприкінці листопада українські розвідники знищили радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк". Його вартість становить близько мільярд гривень.
Також бійці ГУР вдарили по РЛС "Підльот" у Криму. Вартість радіолокаційної станції - 5 млн доларів.
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