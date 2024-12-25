Під Севастополем росіяни перевели у бойове положення "Панцир-С1" (фото)

Окупанти перевели в бойове положення систему ППО під Севастополем. Йдеться про зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".

Зазначається, що російські окупанти розмістили "Панцир-С1" на Зеленій гірці в Інкермані поблизу Севастополя. Систему перевели з похідного в бойове положення.

"У комплексу приведено у вертикальне положення та включено радіолокаційну станцію (фото 2). Це може свідчити як про цілі в повітрі, так і про тренування розрахунку ЗРГК", - йдеться у повідомленні.

Фото: в Інкермані окупанти перевели у бойове положення "Панцир-С1" (t.me/Crimeanwind)

Довідка. "Панцир-С1" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для ближнього прикриття об’єктів від повітряного нападу. Також може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз.

Комплекс створили у 1994 році, а потім модернізували. Наприкінці 2012 року "Панцир-С1" взяли на озброєння російської армії.