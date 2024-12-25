Под Севастополем россияне перевели в боевое положение "Панцирь-С1" (фото)

Оккупанты перевели в боевое положение систему ПВО под Севастополем. Речь идет о зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Отмечается, что российские оккупанты разместили "Панцирь-С1" на Зеленой горке в Инкермане вблизи Севастополя. Систему перевели из походного в боевое положение.

"У комплекса приведена в вертикальное положение и включена радиолокационная станция (фото 2). Это может свидетельствовать как о наличии целей в воздухе, так и о тренировке расчета ЗРПК", - говорится в сообщении.

Фото: в Инкермане оккупанты перевели в боевое положение "Панцирь-С1" (t.me/Crimeanwind)

Справкаю "Панцирь-С1" - это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он используется для ближнего прикрытия объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз.

Комплекс создали в 1994 году, а затем модернизировали. В конце 2012 года "Панцирь-С1" приняли на вооружение российской армии.