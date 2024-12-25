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Под Севастополем россияне перевели в боевое положение "Панцирь-С1" (фото)

Севастополь, Среда 25 декабря 2024 13:28
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Под Севастополем россияне перевели в боевое положение "Панцирь-С1" (фото) Фото: под Севастополем оккупанты перевели в боевое положение "Панцирь-С1" (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты перевели в боевое положение систему ПВО под Севастополем. Речь идет о зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Отмечается, что российские оккупанты разместили "Панцирь-С1" на Зеленой горке в Инкермане вблизи Севастополя. Систему перевели из походного в боевое положение.

"У комплекса приведена в вертикальное положение и включена радиолокационная станция (фото 2). Это может свидетельствовать как о наличии целей в воздухе, так и о тренировке расчета ЗРПК", - говорится в сообщении.

Фото: в Инкермане оккупанты перевели в боевое положение "Панцирь-С1" (t.me/Crimeanwind)

Справкаю "Панцирь-С1" - это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он используется для ближнего прикрытия объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз.

Комплекс создали в 1994 году, а затем модернизировали. В конце 2012 года "Панцирь-С1" приняли на вооружение российской армии.

Уничтожение ПВО в Крыму

Напомним, в течение последних месяцев украинские защитники провели ряд операций по уничтожению российской ПВО и средств РЭБ в оккупированном Крыму. Так, в конце ноября украинские разведчики уничтожили радиолокационный комплекс россиян "Зоопарк". Его стоимость составляет около миллиарда гривен.

Также бойцы ГУР ударили по РЛС "Подлет" в Крыму. Стоимость радиолокационной станции - 5 млн долларов.

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