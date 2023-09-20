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Под Севастополем "прилет" по воинской части РФ (фото, видео)

Севастополь, Среда 20 сентября 2023 13:34
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Под Севастополем "прилет" по воинской части РФ (фото, видео) Фото: под Севастополем "прилет" по воинской части РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели в районе оккупированного Севастополя днем 20 сентября. В сети сообщают о "прилете" по воинской части оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Крымский ветер".

Как отмечают местные жители, в населенном пункте Верхнесадовое был замечен дым. Там расположена российская воинская часть.

Что известно о ситуации в Крыму сегодня

Напомним, сегодня после 12:00 в оккупированном Инкермане заметили дым. Оккупанты включили дымовую завесу. Местные паблики отмечают, что в Инкермане находится главная нефтебаза Черноморского флота РФ.

Позже в районе Севастополя раздались взрывы. Оккупационные власти заявили о работе ПВО. По их словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача якобы упали сбитые дроны, там возникли пожары.

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