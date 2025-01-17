Під санкції США потрапили шість ще недобудованих танкерів РФ, - Reuters

Агенство зазначило, що санкції, запроваджені США минулого тижня, спричинили стрибок цін на нафту та збільшення вартості танкерних перевезень, оскільки адміністрація президента Джо Байдена зробила кроки, щоб завдати шкоди російському експорту нафти та перешкодити спробам Москви побудувати власний флот.

Як з'ясувало Reuters, шість танкерів, які будуються на заводі "Звезда", були серед 183 суден, що які потрапили під обмеження. Серед них - "Нурсултан Назарбаєв", "Олександр Беггров", "Олексій Боголюбов" і ще три судна, назви яких поки що не називаються: "Звезда 131080", "Звезда 131060" і "Звезда 131040".

Згідно з текстом санкцій, покупцем суден "Александр Беггров" і "Алексей Боголюбов" є російська компанія "Совкомфлот", а покупцем інших чотирьох - судноплавний підрозділ "Роснефти" "Роснефтефлот".

Зазначається, що обидва покупці також перебувають під санкціями США.