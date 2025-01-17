Под санкции США попали шесть еще недостроенных танкеров РФ, - Reuters

Агенство отметило, что санкции, введенные США на прошлой неделе, вызвали скачок цен на нефть и увеличение стоимости танкерных перевозок, поскольку администрация президента Джо Байдена предприняла шаги, чтобы нанести ущерб российскому экспорту нефти и помешать попыткам Москвы построить собственный флот.

Как выяснило Reuters, шесть танкеров, которые строятся на заводе "Звезда", были среди 183 судов, попавших под ограничения. Среди них - "Нурсултан Назарбаев", "Александр Беггров", "Алексей Боголюбов" и еще три судна, названия которых пока не называются: "Звезда 131080", "Звезда 131060" и "Звезда 131040".

Согласно тексту санкций, покупателем судов "Александр Беггров" и "Алексей Боголюбов" является российская компания "Совкомфлот", а покупателем остальных четырех - судоходное подразделение "Роснефти" "Роснефтефлот".

Отмечается, что оба покупателя также находятся под санкциями США.