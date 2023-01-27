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Під російським Бєлгородом перекинувся "КамАЗ" із окупантами (фото)

Фото: під російським Бєлгородом перекинувся "КамАЗ" із окупантами (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Бєлгородській області РФ військовий "КамАЗ", на якому пересувалися російські окупанти, перекинувся у кювет. Внаслідок ДТП є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення російських ЗМІ.

За інформацією чергової диспетчерської служби, у ДТП постраждали шість російських військових.

Тим часом у Telegram-каналах з'явилося фото з місця, де перекинулася вантажівка.

Фото: "КамАЗ" із російськими військовими у кюветі (Telegram)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Білгородській області РФ спалахнула масштабна пожежа на військовому об'єкті. Інцидент стався у місті Новий Оскол.

Також у Білгородській області сержант влаштував масштабну пожежу у військовій частині. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі серед російських військових.

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