Под российским Белгородом перевернулся "КамАЗ" с оккупантами (фото)

В Белгородской области РФ военный "КамАЗ", на котором передвигались российские оккупанты, перевернулся в кювет. Вследствие ДТП есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения российских СМИ.
По информации дежурной диспетчерской службы, в ДТП пострадали шесть российских военных.
Тем временем в Telegram-каналах появилось фото с места, где перевернулся грузовик.
Фото: "КамАЗ" с российскими военными в кювете (Telegram)
Напомним, ранее мы писали, что в Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар на военном объекте. Инцидент произошел в городе Новый Оскол.
Также в Белгородской области сержант устроил масштабный пожар в воинской части. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие среди российских военных.
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