Під Роботиним можливі тактичні контрудари ЗСУ, ворог просунувся біля Вугледару: карти ISW

Українські військові відбивають ворожі штурми в районі Роботиного, де ЗСУ можуть готуватися до тактичних контрударів, а біля Кринок знизилася активність російських загарбників. Окупанти трохи просунулися біля Вугледару, на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

10 березня позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська та в районі Кремінної, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бойові дії тривали на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, на захід від Кремінної в районі Ямполівки і Тернів і на південь від Кремінної в районі Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Операція №2 - Донецька область

10 березня позиційні бойові дії тривали на північний схід від Бахмута на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на 200 метрів углиб до н.п. Виїмка (на південний схід від Сіверська), але експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Повідомляється, що війська РФ атакували на південний захід від Сіверська в районі Роздолівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та Спірного.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 березня, показують, що загарбники нещодавно просунулися в східному Іванівському (на захід від Бахмута). Деякі російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито контролюють 80 відсотків Іванівського і досягли незначного просування поблизу Дружби (на південний захід від Бахмута) і в межах Богданівки (на північний захід від Бахмута), але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Під Богданівкою тривали позиційні бої; на захід від Бахмута біля Іванівського та на схід від Часів Яру; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки, Дружби та Шумів. Російський "воєнкор" стверджував, що підрозділи 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової (ВДВ) бригади та 68-го танкового полку та 102-го мотострілецького полку військ РФ ведуть бої в Іванівському.

Війська РФ нещодавно трохи просунулися на північний захід від Авдіївки біля Бердичів і на захід від Авдіївки в Орлівку. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 березня, показують, що інтервенти нещодавно просунулися на південь від Бердичів і в західну Орлівку.

Під Бердичами тривали позиційні бої; на захід від Авдіївки біля н.п. Орлівка і Тоненьке; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Сєверного та Невельського.

Російські та українські війська вели позиційні бої на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди. Російський "воєнкор" заявив, що пілоти винищувачів Су-34 11-ї армії ППО РФ продовжують наносити авіаудари на південному Донецькому напрямку з використанням ФАБ-500 некерованих плануючих бомб.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від Вугледара на заході Донецької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 березня, показують, що загарбники нещодавно просунулися на північний захід від Шевченка (на південний захід від Вугледара).

Позиційні бої точилися на південний захід від Великої Новосілки поблизу Новодарівки та Левадного в районі кордону Донецько-Запорізької області 10 березня.

"Південна вісь"

10 березня на заході Запорізької області тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного). Російські "воєнкори" заявили, що ЗСУ готуються до тактичних контрударів під Роботиним. Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Дмитро Лиховій 9 березня заявив, що війська РФ все більше покладаються на позашляховики та всюдиходи (квадроцикли) для транспортування своєї піхоти поблизу Роботиного, оскільки Сили оборони знищують стандартну російську військову техніку.

У звіті зазначається, що росіяни можуть експериментувати з використанням таких легких неброньованих транспортних засобів через їх доступність порівняно з військовими автомобілями ЗС РФ, які ЗСУ можуть легко знищити, та/або тому, що такі легкі транспортні засоби менші за стандартні військові машини та мають більшу швидкість і мобільність, що робить їх такими, що важче уразити для ЗСУ.

Українські та російські джерела заявили, що станом на 10 березня ЗСУ утримують позиції на східному (лівому березі) Херсонської області поблизу Кринок. У Південному оперативному командуванні ЗСУ повідомили, що 10 березня війська РФ другий день поспіль не вели бойових дій, а зосередилися на веденні повітряної розвідки, артилерійському вогні та діях безпілотників.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше 10 березня у вечірньому зведенні Генерального штабу повідомлялося, що протягом доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнень. В Силах оборони зазначили, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Також повідомлялося, що за минулу добу українські захисники ліквідували ще 900 російських загарбників, та знищили десятки одиниць техніки ворога.