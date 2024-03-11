Под Работино возможны тактические контрудары ВСУ, враг продвинулся у Угледара: карты ISW

Украинские военные отбивают вражеские штурмы в районе Работино, где ВСУ могут готовиться к тактическим контрударам, а около Крынок снизилась активность российских захватчиков. Оккупанты немного продвинулись возле Угледара, на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

10 марта позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска и в районе Кременной, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было. Позиционные боевые действия продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки, к западу от Кременной в районе Ямполевки и Тернов и к югу от Кременной в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Операция №2 - Донецкая область

10 марта позиционные боевые действия продолжались северо-восточнее Бахмута на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись на 200 метров вглубь до н.п. Выемка (юго-восточнее Северского), но эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

Сообщается, что войска РФ атаковали юго-западнее Северского в районе Раздолевки и восточнее Северского в районе Верхнекаменского и Спорного.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись к западу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 10 марта, показывают, что захватчики недавно продвинулись в восточном Ивановском (к западу от Бахмута). Некоторые российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы контролируют 80 процентов Ивановского и достигли незначительного продвижения вблизи Дружбы (юго-западнее Бахмута) и в пределах Богдановки (юго-западнее Бахмута), но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Под Богдановкой продолжались позиционные бои; к западу от Бахмута у Ивановского и к востоку от Времен Яра; юго-западнее Бахмута возле Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки, Дружбы и Шумов. Российский "военкор" утверждал, что подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой (ВДВ) бригады и 68-го танкового полка и 102-го мотострелкового полка войск РФ ведут бои в Ивановском.

Войска РФ недавно немного продвинулись к северо-западу от Авдеевки возле н.п. Бердичи и к западу от Авдеевки в Орловку. Геолокационные кадры, опубликованные 9 и 10 марта, показывают, что интервенты недавно продвинулись к югу от Бердичева и в западную Орловку.

Под Бердичами продолжались позиционные бои; к западу от Авдеевки возле н.п. Орловка и Тоненькое; юго-западнее Авдеевки возле Первомайского, Северного и Невельского.

Российские и украинские войска вели позиционные бои к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы. Российский "военкор" заявил, что пилоты истребителей Су-34 11-й армии ПВО РФ продолжают наносить авиаудары на южном Донецком направлении с использованием ФАБ-500 неуправляемых планирующих бомб.

Войска РФ недавно продвинулись юго-западнее Угледара на западе Донецкой области. Геолокационные кадры, опубликованные 10 марта, показывают, что захватчики недавно продвинулись к северо-западу от Шевченко (юго-западнее Угледара).

Позиционные бои шли юго-западнее Великой Новоселки вблизи Новодаровки и Левадного в районе границы Донецко-Запорожской области 10 марта.

"Южная ось"

10 марта на западе Запорожской области продолжались позиционные бои, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Позиционные бои продолжались вблизи Работино и Вербового (восточнее Работино). Российские "военкоры" заявили, что ВСУ готовятся к тактическим контрударам под Работино. Представитель Таврической группировки войск ВСУ Дмитрий Лиховой 9 марта заявил, что войска РФ все больше полагаются на внедорожники и вездеходы (квадроциклы) для транспортировки своей пехоты вблизи Работино, поскольку Силы обороны уничтожают стандартную российскую военную технику.

В отчете отмечается, что россияне могут экспериментировать с использованием таких легких небронированных транспортных средств из-за их доступности по сравнению с военными автомобилями ВС РФ, которые ВСУ могут легко уничтожить, и/или потому, что такие легкие транспортные средства меньше стандартных военных машин и имеют большую скорость и мобильность, что делает их более трудной целью для поражения со стороны ВСУ.

Украинские и российские источники заявили, что по состоянию на 10 марта ВСУ удерживают позиции на восточном (левом берегу) Херсонской области вблизи Крынок. В Южном оперативном командовании ВСУ сообщили, что 10 марта войска РФ второй день не вели боевых действий, а сосредоточились на ведении воздушной разведки, артиллерийском огне и действиях беспилотников.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее 10 марта в вечерней сводке Генерального штаба сообщалось, что в течение суток на фронте произошло 53 боевых столкновений. В Силах обороны отметили, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Также сообщалось, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 900 российских захватчиков и уничтожили десятки единиц техники врага.