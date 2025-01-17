UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Під Покровськом ворог зруйнував деякі позиції українських воїнів

Фото: у ЗСУ повідомили про руйнування позицій у районі Покровська (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська знищили деякі позиції українських сил на Покровському напрямку. Сили оборони вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного положення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця" в Telegram.

На Покровському напрямку українські воїни протистоять чисельній перевазі ворога і не допускають його спроб розвинути наступ.

За останню добу противник проводив наступальні дії в районах Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Успенівка, Петропавлівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. У Лисівці, Зеленому, Шевченко та Нововасилівці на Покровському напрямку тривають бої.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

скриншот deepstatemap.live

На сусідніх Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував  в Часовому Яру, Торецьку та в районах Ступочок і Білої Гори. В напрямку Леонідівки для проникнення в бойові порядки ЗСУ ворог здійснив невдалу спробу застосування авто- та мототехніки.

"Противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено", - зазначили в Силах оборони.

На Новопавлівському напрямку росіяни в районі Великої Новосілки та Времівки застосували до батальйону живої сили для покращення положення. Тривають запеклі бої в межах населених пунктів.

Ситуація на сході України

Російські війська продовжують свій наступ на сході України, намагаючись прорвати оборону українських сил. Найактивнішим залишається Покровський напрямок.

Також важкі бої точаться у районі Часового Яру, Торецьку, населених пунктах біля Курахового. У Силах оборони наголошують, що наразі не йдеться про оточення Покровська. Військові також зазначають, що росіяни намагаються уникнути міських боїв у Покровську.

Детальніше про ситуацію на передовій та що буде далі з війною - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПокровськЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти України