Під Покровськом під обстріл росіян потрапило авто "Нової пошти": що відомо

Ситуація на Покровському напрямку

За 29 березня на фронті відбулося 223 бойових зіткнення. Майже половина з них відбулися на Покровському напрямку.

Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 93 наступальні дії агресора. Окупанти атакували в районах населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка.

А також Лисівка, Котлине, Вдале, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки.

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