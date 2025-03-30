Под Покровском под обстрел россиян попало авто "Новой почты": что известно

Ситуация на Покровском направлении

За 29 марта на фронте произошли 223 боевых столкновения. Почти половина из них произошли на Покровском направлении.

В частности, на Покровском направлении украинские защитники остановили 93 наступательные действия агрессора. Оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Новоторецкое, Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка.

А также Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Серебряное, Андреевка, а также в направлении Котляровки.

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