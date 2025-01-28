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Під Покровськом екіпаж танка Leopard знищив російську колону з п’яти бронемашин (відео)

Покровськ, Донецька область, Вівторок 28 січня 2025 17:10
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Під Покровськом екіпаж танка Leopard знищив російську колону з п’яти бронемашин (відео) Фото: під Покровськом екіпаж танка Leopard знищив російську колону з п’яти бронемашин (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Покровському напрямку український екіпаж танка Leopard 2A4 знищив російську колону із п’яти бронемашин. Бойову роботу українських воїнів зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Зазначається, що ворожа колона їхала польовою дорогою біля лісосмуги, коли потрапила під вогонь гармати танка Leopard.

"Наш танк, маневруючи, бив прямою наводкою з-під прикриття будинків селища, до якого і намагався штурмом на бронемашинах прорватись противник. У підсумку - влучивши щонайменше у п'ять ворожих ББМ, а в деякі й по кілька разів, розтрощив усю колону з десантом російських окупантів", - розповіли військові.

На відео зафіксована бойова робота танкістів 33-ї окремої механізованої бригади.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 833 тисячі військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1380 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 86 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки окупантів.

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Донецька область Покровськ Збройні сили України Війна в Україні Танк Leopard
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