Під Покровськом екіпаж танка Leopard знищив російську колону з п’яти бронемашин (відео)

Фото: під Покровськом екіпаж танка Leopard знищив російську колону з п’яти бронемашин (Getty Images)

На Покровському напрямку український екіпаж танка Leopard 2A4 знищив російську колону із п’яти бронемашин. Бойову роботу українських воїнів зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Зазначається, що ворожа колона їхала польовою дорогою біля лісосмуги, коли потрапила під вогонь гармати танка Leopard. "Наш танк, маневруючи, бив прямою наводкою з-під прикриття будинків селища, до якого і намагався штурмом на бронемашинах прорватись противник. У підсумку - влучивши щонайменше у п'ять ворожих ББМ, а в деякі й по кілька разів, розтрощив усю колону з десантом російських окупантів", - розповіли військові. На відео зафіксована бойова робота танкістів 33-ї окремої механізованої бригади.