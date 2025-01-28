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Под Покровском экипаж танка Leopard уничтожил российскую колонну из пяти бронемашин (видео)

Покровск, Донецкая область, Вторник 28 января 2025 17:10
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Под Покровском экипаж танка Leopard уничтожил российскую колонну из пяти бронемашин (видео) Фото: под Покровском экипаж танка Leopard уничтожил российскую колонну из пяти бронемашин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Покровском направлении украинский экипаж танка Leopard 2A4 уничтожил российскую колонну из пяти бронемашин. Боевую работу украинских воинов зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Отмечается, что вражеская колонна ехала по полевой дороге возле лесополосы, когда попала под огонь пушки танка Leopard.

"Наш танк, маневрируя, бил прямой наводкой из-под прикрытия домов поселка, к которому и пытался штурмом на бронемашинах прорваться противник. В итоге - попав минимум в пять вражеских ББМ, а в некоторые и по несколько раз, разбил всю колонну с десантом российских оккупантов", - рассказали военные.

На видео зафиксирована боевая работа танкистов 33-й отдельной механизированной бригады.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 833 тысяч военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1380 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 12 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня, 86 автомобилей и 2 единицы спецтехники оккупантов.

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Донецкая область Покровск Вооруженные силы Украины Война в Украине Танк Leopard
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