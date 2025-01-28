Под Покровском экипаж танка Leopard уничтожил российскую колонну из пяти бронемашин (видео)
На Покровском направлении украинский экипаж танка Leopard 2A4 уничтожил российскую колонну из пяти бронемашин. Боевую работу украинских воинов зафиксировали на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Отмечается, что вражеская колонна ехала по полевой дороге возле лесополосы, когда попала под огонь пушки танка Leopard.
"Наш танк, маневрируя, бил прямой наводкой из-под прикрытия домов поселка, к которому и пытался штурмом на бронемашинах прорваться противник. В итоге - попав минимум в пять вражеских ББМ, а в некоторые и по несколько раз, разбил всю колонну с десантом российских оккупантов", - рассказали военные.
На видео зафиксирована боевая работа танкистов 33-й отдельной механизированной бригады.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 833 тысяч военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1380 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 12 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня, 86 автомобилей и 2 единицы спецтехники оккупантов.
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