Під Покровськом дрон ГУР знищив 12 та пошкодив 7 російських гаубиць (відео)

"Одного разу на Покровському напрямку воїни… підняли в небо важкий дрон Nemesis і вилетіли на полювання - знищили 12 ворожих гармат, ще сім пошкодили", - йдеться в повідомленні.

Крім того, "під гарячий скид потрапили місця проживання та укриття російських загарбників".

"Баба Яга"

Український дрон Nemesis - це важкий безпілотний літальний апарат, розроблений для ураження ворожої техніки та позицій. Він оснащений системою супутникового зв'язку Starlink, що забезпечує стабільний зв'язок на відстані понад 20 км, дозволяючи операторам керувати дроном навіть із віддалених місць.

Розміри дрона вражають: відстань між його чотирма моторами перевищує один метр. Завдяки інтеграції Starlink, оператори можуть керувати Nemesis з будь-якої точки, що значно розширює його оперативні можливості.

У російських військових колах цей дрон отримав прізвисько "Баба Яга", що свідчить про його ефективність та здатність наводити страх на противника. Завдяки своїм технічним характеристикам та успішним бойовим застосуванням, Nemesis став важливим елементом українських Сил безпілотних систем.