Воины Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожили и повредили 19 гаубиц под Покровском. Кроме того, уничтожены укрытия российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины в Telegram.
"Однажды на Покровском направлении воины... подняли в небо тяжелый дрон Nemesis и вылетели на охоту - уничтожили 12 вражеских гаубиц еще семь повредили", - говорится в сообщении.
Кроме того, "под горячий сброс попали места проживания и укрытия российских захватчиков".
Украинский дрон Nemesis - это тяжелый беспилотный летательный аппарат, разработанный для поражения вражеской техники и позиций. Он оснащен системой спутниковой связи Starlink, которая обеспечивает стабильную связь на расстоянии более 20 км, позволяя операторам управлять дроном даже из отдаленных мест.
Размеры дрона впечатляют: расстояние между его четырьмя моторами превышает один метр. Благодаря интеграции Starlink, операторы могут управлять Nemesis из любой точки, что значительно расширяет его оперативные возможности.
В российских военных кругах этот дрон получил прозвище "Баба Яга", что свидетельствует о его эффективности и способности наводить страх на противника. Благодаря своим техническим характеристикам и успешным боевым применением, Nemesis стал важным элементом украинских Сил беспилотных систем.
Недавно 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis" уничтожил российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М4" в Луганской области, что подчеркивает высокую эффективность этого беспилотника в боевых условиях.