Под Покровском дрон ГУР уничтожил 12 и повредил 7 российских гаубиц (видео)

"Однажды на Покровском направлении воины... подняли в небо тяжелый дрон Nemesis и вылетели на охоту - уничтожили 12 вражеских гаубиц еще семь повредили", - говорится в сообщении.

Кроме того, "под горячий сброс попали места проживания и укрытия российских захватчиков".

"Баба Яга"

Украинский дрон Nemesis - это тяжелый беспилотный летательный аппарат, разработанный для поражения вражеской техники и позиций. Он оснащен системой спутниковой связи Starlink, которая обеспечивает стабильную связь на расстоянии более 20 км, позволяя операторам управлять дроном даже из отдаленных мест.

Размеры дрона впечатляют: расстояние между его четырьмя моторами превышает один метр. Благодаря интеграции Starlink, операторы могут управлять Nemesis из любой точки, что значительно расширяет его оперативные возможности.

В российских военных кругах этот дрон получил прозвище "Баба Яга", что свидетельствует о его эффективности и способности наводить страх на противника. Благодаря своим техническим характеристикам и успешным боевым применением, Nemesis стал важным элементом украинских Сил беспилотных систем.