Під окупованим Токмаком пролунали гучні вибухи

У передмісті тимчасово окупованого Токмака Запорізької області сьогодні, 29 листопада, увечері пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
"Токмак приймає вечірні привітання. Мешканці повідомляють про гучні вибухи у передмісті", - написав міський голова.
Деталі інциденту наразі невідомі.
Варто зауважити, що Токмак знаходиться приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту.
Нагадаємо, вибухи у тимчасово окупованому Токмаку лунають регулярно.
Українські військові зазвичай не розкривають їхніх деталей.
Востаннє вибухи в Токмаку чули кілька днів тому. У місті внаслідок інциденту зникало світло.
При цьому ситуація на Запорізькому напрямі залишається складною. Нещодавно стало відомо, що українські захисники змогли просунутися у бік Новофедорівки.
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