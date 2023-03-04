Під окупованим Сімферополем пролунали вибухи

У суботу, 4 березня, в окупованому Сімферопольському районі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Повідомляють про збитий безпілотник на підльоті до смт Гвардійське Сімферопольського району", - йдеться у повідомленні. Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає.