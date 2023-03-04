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Под оккупированным Симферополем раздались взрывы

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Крым, Суббота 04 марта 2023 16:26
Под оккупированным Симферополем раздались взрывы Фото: В оккупированном Симферопольском районе раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 4 марта, в оккупированном Симферопольском районе раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Сообщают о сбитом беспилотнике на подлете в пгт Гвардейское Симферопольского района", - говорится в сообщении.

Под оккупированным Симферополем раздались взрывы

Официальной информации о взрывах пока нет.

Напомним, 24 января вечером жители временно оккупированного Симферополя услышали несколько громких взрывов.

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