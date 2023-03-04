Под оккупированным Симферополем раздались взрывы

В субботу, 4 марта, в оккупированном Симферопольском районе раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Сообщают о сбитом беспилотнике на подлете в пгт Гвардейское Симферопольского района", - говорится в сообщении. Официальной информации о взрывах пока нет.