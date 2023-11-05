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Під окупованим Маріуполем можливий "приліт": сильна пожежа та вибухи

Фото: під Маріуполем, ймовірно, стався "приліт" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В селищі Седово окупованої Донецької області лунають вибухи. Місцеві повідомляють про сильну пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

В окупованому селищі Сєдовому, що біля кордону з РФ на березі Азовського моря лунають сильні вибухи.

 

На відео від місцевих можна побачити вторинну детонацію.

 

Окупація Маріуполя

Нагадаємо, російські окупанти у перші дні повномасштабного вторгнення змогли взяти Маріуполь в оточення. Бої тривали всередині міста, там було кілька наших підрозділів, у тому числі й бійці "Азова".

Росіяни під час ударів по місту неодноразово атакували мирних жителів, ведучи хаотичний вогонь. Зокрема, вони скинули авіабомби на драмтеатр, де ховалася велика кількість маріупольців.

Вже в середині травня окупантам вдалося взяти Маріуполь повністю під свій контроль.

Нагадаємо також, що у липні в окупованому Маріуполі мирні жителі виявили чергове стихійне поховання. Біля нього росіяни розпочали будівництво.

У міськраді зазначили, що таких стихійних поховань сотні по всьому місту, оскільки під час блокади росіянами Маріуполя люди ховали вбитих сусідів, знайомих чи родичів просто у дворах, чи парках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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МаріупольДонецька областьвибухи