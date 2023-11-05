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Под оккупированным Мариуполем возможен "прилет": сильный пожар и взрывы

Фото: под Мариуполем, вероятно, произошел "прилет" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В поселке Седово оккупированной Донецкой области раздаются взрывы. Местные сообщают о сильном пожаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В оккупированном поселке Седовом, что у границы с РФ на берегу Азовского моря раздаются сильные взрывы.

На видео от местных можно увидеть вторичную детонацию.

Оккупация Мариуполя

Напомним, российские оккупанты в первые дни полномасштабного вторжения смогли взять Мариуполь в окружение. Бои продолжались внутри города, там было несколько наших подразделений, в том числе бойцы "Азова".

Россияне во время ударов по городу не раз атаковали мирных жителей, ведя хаотичный огонь. В частности, они сбросили авиабомбы на драмтеатр, где пряталось большое количество мариупольцев.

Уже в середине мая кафирам удалось взять Мариуполь полностью под свой контроль.

Напомним также, что в июле в оккупированном Мариуполе мирные жители обнаружили очередное стихийное захоронение. Возле него россияне приступили к строительству.

В горсовете отметили, что таких стихийных захоронений сотни по всему городу, поскольку во время блокады россиянами Мариуполя люди хоронили убитых соседей, знакомых или родственников прямо во дворах или парках.

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МариупольДонецкая областьвибухи