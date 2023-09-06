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Под Одессой задержан учитель искусств, который рассказывал, что "войну начала Украина"

Одесса, Среда 06 сентября 2023 10:57
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Под Одессой задержан учитель искусств, который рассказывал, что "войну начала Украина" Фото: под Одессой задержан учитель искусств, который рассказывал, что "войну начала Украина" (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники задержали учителя-искусствоведа, который хотел воспитать пророссийское поколение. На своих уроках он рассказывал ученикам, что якобы "войну начала Украина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В Одесской области пограничники разоблачили местного жителя - ветерана военной разведки. Мужчина работал учителем искусства в детской школе", - рассказали пограничники.

Как добавили в ГПСУ, вместо того, чтобы знакомить детей с миром прекрасного, навязывал им пропагандистские нарративы.

"Теперь свои уроки на темы "войну с РФ начала Украина...", "Одесса и Донбасс - территории РФ", "украинские военные обстреливают гражданское население..." - он, скорее всего, будет вести за решеткой", - добавили пограничники.

Отметим, что ранее СБУ разоблачила в Киеве и Харьковской области подрывную деятельность еще двух сторонников "рашизма". Последние оправдывали российскую агрессию против Украины. Одним из них оказался бывший преподаватель одного из лицеев Киева.

Кроме того, контрразведка Службы безопасности Украины в Запорожской области задержала преподавателя местного высшего профессионального училища, который корректировал ракетные удары россиян по региону.

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