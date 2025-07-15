Під Одесою пролунав вибух після пуску російської ракети

Удар по порту

Нагадаємо, 3 липня російські окупанти атакували один із причалів Одеського морського порту.

Під час удару на причалі тривали вантажні роботи, зокрема, розвантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Прінсіпі.

Унаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще шестеро, серед яких іноземці, дістали поранення.

Росіяни використовували для атаки балістичну ракету "Іскандер".

При цьому 11 липня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе "Шахед". Унаслідок атаки постраждали щонайменше вісім осіб.

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