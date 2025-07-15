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Під Одесою пролунав вибух після пуску російської ракети

Ілюстративне фото: в Одеській області оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Одеській області у вівторок, 15 липня, ввечері місцеві жителі почули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думскую" і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Офіційні джерела поки не розкривають причину вибуху. "Думская" пише, що росіяни атакували Одеську область балістикою.

До вибуху Повітряні сили попереджали, що росіяни запустили ракету в бік Одеси.

Удар по порту

Нагадаємо, 3 липня російські окупанти атакували один із причалів Одеського морського порту.

Під час удару на причалі тривали вантажні роботи, зокрема, розвантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Прінсіпі.

Унаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще шестеро, серед яких іноземці, дістали поранення.

Росіяни використовували для атаки балістичну ракету "Іскандер".

При цьому 11 липня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе "Шахед". Унаслідок атаки постраждали щонайменше вісім осіб.

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ОдесаВибухПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніРакетний удар