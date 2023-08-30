Під Одесою чоловік взяв у заручники дружину з маленькою дочкою

Так, сьогодні близько 12-ї години до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на четвертому поверсі у місті Чорноморськ жінка просить про допомогу.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 та керівництво ГУНП в Одеській області.

Поліцейські встановили, що в оселі знаходиться 29-річний місцевий мешканець зі своєю дружиною та маленькою донькою.

"Чоловік випустив тещу, а жінку з дитиною тримає, погрожуючи завдати тілесні ушкодження", - додали в поліції.

Оновлено. Наразі правоохоронці затримали зловмисника та звільнили жінку з дитиною. Більш детальну інформацію поліцейські пообіцяли надати згодом.

Як повідомлялось, раніше мобілізований росіян у Брянській області РФ дізнався про загибель своєї рідні на війні проти України та взяв у заручники військових.