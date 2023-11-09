Під обстрілами РФ. Поліція евакуювала з Куп'янського району 16 дітей (фото)

Українські правоохоронці вчора, 8 листопада, вдало евакуювали ще 16 дітей з куп'янського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Харківської області.

"Під постійними обстрілами спецпризначенці намагаються вивезти з небезпечних територій якомога більше людей. Особливу увагу приділяють дітям, особам похилого віку та маломобільним громадянам", - повідомили в поліції.

За їх даними, нині в районі дуже небезпечна ситуація, населені пункти постійно перебувають під обстрілами російських окупантів.

"Майже щодня є поранені та загиблі серед цивільного населення. Ворог постійно обстрілює житлові будинки... Батьки, що залишають тут дітей, наражають їх на небезпеку. Евакуація зараз життєво необхідна", - заявив поліцейський полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області Антон Сінельник.

Сінельник повідомив, що 8 листопада правоохоронці ювенальної превенції, полку поліції особливого призначення, КОРДу, Куп’янського районного відділу поліції спільно з волонтерами та місцевою владою вивезли з територіальної громади 16 дітей.

Всього з початку примусової евакуації з території Куп'янського району поліцейські вже вивезли 65 дітей, ще близько 90 дітей підлягають евакуації.

Примусова евакуація

Нагадаємо, що 26 жовтня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв про підготовку до примусової евакуації з 10 населених пунктів Куп'янського району.

Він пояснив це тим, що через постійний російський терор гинуть і дістають поранення мирні жителі, зокрема діти.

Незабаром Рада оборони Харківської області вирішила масштабувати евакуаційні заходи та вивезти сім'ї з дітьми з трьох громад Куп'янського району.

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