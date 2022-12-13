ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под обстрел в Купянске попала "скорая": ранен фельдшер

Новина українською →
Купянск, Вторник 13 декабря 2022 09:46
Под обстрел в Купянске попала "скорая": ранен фельдшер Фото: под обстрел в Купянске попала "скорая" (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 13 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Купянску (Харьковская область). Ранение получил фельдшер скорой, попавшей под обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 м. кв. Здание полностью разрушено", - рассказал он.

Кроме того, по уточненным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, сегодня после 4 часов утра в результате обстрела автомобиля, который ехал на вызов в Купянске, получил ранение фельдшер - мужчина 54 лет.

"Помощь оказали на месте. В автомобиле взрывной волной выбило стекло", - добавил глава региона.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки обстреляли 15 населённых пунктов Харьковской области. В результате атак врага пострадал мужчина.

Напомним, российские войска каждый день обстреливают город Купянск в Харьковской области, однако угрозы наступления военных РФ на этом направлении нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Обстріл Взрыв
NEWS
Бои в Марьинке и атаки ВСУ на юге: карты боев
Бои в Марьинке и атаки ВСУ на юге: карты боев
DAILY
Игорь Клименко: В Украине больше темноты, но и больше полицейских на улицах
Юлия Акимовакорреспондент Игорь Клименко: В Украине больше темноты, но и больше полицейских на улицах