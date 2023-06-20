Під обстріл в Херсоні потрапила бригада "швидкої", загинув цивільний
Сьогодні зранку окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Під обстрілом опинилася машина "швидкої", лікарі не постраждали, але загинув місцевий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Так, удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти - домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО.
"За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік", - розповів він.
За словами Прокудіна, під ворожі удари також потрапила бригада “швидкої”, котра прямувала на допомогу херсонцям.
"Медичні працівники не постраждали", - додав очільник регіону.
Обстріли Херсона
Російські окупанти постійно обстрілюють Херсон, якого було звільнено від загарбників 11 листопада 2022 року. Його обстрілювали навіть тоді, коли з міста проводилася масова евакуація через затоплення Херсонської області через підрив Каховської ГЕС. Зазначимо, що буквально 19 червня РФ обстріляла автомобільне підприємство у Херсоні, згоріло 10 маршрутних автобусів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.