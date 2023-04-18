Під обстріл у Донецьку потрапили два райони: відомо про трьох загиблих

"На провулку Ліліної в Петрівському районі загинули двоє чоловіків 1966 та 1971 років народження", - пише видання.

Як зазначається, обстріл Петрівського району стався о 8.20.



Крім того, на перетині вулиць Михайлівського та Ленінабадської у Кіровському районі загинула жінка 1959 року народження, поранено чоловіка 1977 року народження.

Як повідомлялось, російські окупанти заявили про обстріл тимчасово захопленого Донецька в ніч на Великдень, 16 квітня. Нібито "кілька снарядів впали поряд із собором, у якому відбувалося богослужіння", загинула жінка, троє поранених.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку у вівторок, 11 квітня, під обстріл потрапив автобус. Є постраждалі, зокрема водій.