Під обстріл у Донецьку потрапили два райони: відомо про трьох загиблих

Троє мирних жителів загинули через обстріл двох районів окупованого Донецька зранку, 18 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
"На провулку Ліліної в Петрівському районі загинули двоє чоловіків 1966 та 1971 років народження", - пише видання.
Як зазначається, обстріл Петрівського району стався о 8.20.
Крім того, на перетині вулиць Михайлівського та Ленінабадської у Кіровському районі загинула жінка 1959 року народження, поранено чоловіка 1977 року народження.
Як повідомлялось, російські окупанти заявили про обстріл тимчасово захопленого Донецька в ніч на Великдень, 16 квітня. Нібито "кілька снарядів впали поряд із собором, у якому відбувалося богослужіння", загинула жінка, троє поранених.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку у вівторок, 11 квітня, під обстріл потрапив автобус. Є постраждалі, зокрема водій.
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