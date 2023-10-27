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Під Мукачевом фура зіткнулася з автобусом до Риму: є жертви

Україна , П'ятниця 27 жовтня 2023 23:06
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Під Мукачевом фура зіткнулася з автобусом до Риму: є жертви Фото: під Мукачевом сталась ДТП (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Неподалік села Нижні Ворота Мукачівського району на автодорозі "Київ - Чоп" зіштовхнулися вантажівка та рейсовий автобус, який здійснював міжнародні перевезення. Загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нацполіції Закарпаття.

За даними правоохоронців, аварія сталася сьогодні, 27 жовтня, близько 15-ї години. Автобус їхав з Тернополя до Риму.

"На даному відрізку дороги зіткнулися вантажівка "MАN", під керуванням 33-річного жителя міста Калуш Івано-Франківської області, та рейсовий автобус, який здійснював міжнародні перевезення", - йдеться в повідомленні.

Поліція повідомила, що внаслідок ДТП обидва водії автобуса загинули - 35-річний житель міста Радехів Львівської області та 59-річний житель Тернополя.

"6 пасажирів отримали різні травми, тож їх було госпіталізовано до лікувального закладу. Загалом в автобусі перебувало 12 пасажирів. Водій вантажівки не постраждав", - повідомили в ДСНС Закарпаття.

Зауважимо, що наразі рух цією ділянкою перекритий. Об'їзд здійснюється через село Підполоззя.

ДТП в Україні

Нагадаємо, днями у Києві, на вулиці Велика Васильківська, автомобіль "Тойота Авенсіс" виїхав за межі проїжджої частини й влетів у зупинку з людьми.

А в ніч на неділю, 22 жовтня, на в'їзді в Київ з боку Броварів сталася ДТП. Під час аварії автомобіль на смерть збив військового, який стояв на блокпості.

Варто зазначити, що це не перша ДТП за участю військових.

Так, 25 липня на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" водій автомобіля Volkswagen скоїв ДТП. Внаслідок аварії один військовослужбовець загинув на місці, іншого госпіталізували у лікарню, ще одного військовослужбовця лікарі оглянули на місці. Аварія трапилась під час комендантської години.

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ДТП Авария Мукачево
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