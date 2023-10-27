Под Мукачево фура столкнулась с автобусом в Рим: есть жертвы

Недалеко от села Нижние Ворота Мукачевского района на автодороге "Киев - Чоп" столкнулись грузовик и рейсовый автобус, который осуществлял международные перевозки. Погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацполиции Закарпатья.

По данным правоохранителей, авария произошла сегодня, 27 октября, около 15 часов. Автобус ехал из Тернополя в Рим.

"На данном отрезке дороги столкнулись грузовик "MAN", под управлением 33-летнего жителя города Калуш Ивано-Франковской области, и рейсовый автобус, который осуществлял международные перевозки", - говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что в результате ДТП оба водителя автобуса погибли - 35-летний житель города Радехов Львовской области и 59-летний житель Тернополя.

"6 пассажиров получили различные травмы, поэтому они были госпитализированы в лечебное учреждение. Всего в автобусе находились 12 пассажиров. Водитель грузовика не пострадал", - сообщили в ГСЧС Закарпатья.

Заметим, что в настоящее время движение по этому участку перекрыто. Объезд осуществляется через село Подполозье.

ДТП в Украине

Напомним, на днях в Киеве, на улице Большая Васильковская, автомобиль "Тойота Авенсис" выехал за пределы проезжей части и влетел в остановку с людьми.

А в ночь на воскресенье, 22 октября, на въезде в Киев со стороны Броваров произошло ДТП. Во время аварии автомобиль насмерть сбил стоящего на блокпосте военного.

Стоит отметить, что это не первое ДТП с участием военных.

Так, 25 июля на блокпосту у станции метро "Святошин" водитель автомобиля Volkswagen совершил ДТП. В результате аварии один военнослужащий погиб на месте, другого госпитализировали в больницу, еще одного военнослужащего врачи осмотрели на месте. Авария произошла во время комендантского часа.

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