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Під Москвою знищили два новітні радіолокаційні комплекси , - ГУР

Україна, Четвер 13 лютого 2025 13:23
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Під Москвою знищили два новітні радіолокаційні комплекси , - ГУР Фото: Під Москвою знищили два "Валдаї (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

У військовій частині на території Росії знищили два радіолокаційних комплекси "Валдай. Частина відповідає за повітряний простір Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР).

За даними розвідки, у ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території в/ч 52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався сильний вибух.

Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "Валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.

"Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу - перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора Росії", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, військова частина, на якій вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.

Нагадаємо, у 2023 року на Росії заарештували генерал-майора Костянтина Огієнка, командира 1-ї армії ППО особливого призначення, яка прикриває Москву від ударів із повітря.

Його затримали за хабар за допомогу з відчуженням ділянки, прилеглої до військової частини. Йдеться про землю міноборони РФ у підмосковному Долгопрудному.

Раніше російські пропагандисти оприлюднили сюжет про зенітні ракетні комплекси, які нібито захищають Москву від атак безпілотників. Але, як з’ясувалося, вони показали ЗРК біля резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьово.

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