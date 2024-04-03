Під Москвою вибухнула електропідстанція

Сьогодні, 3 квітня, на енергопідстанції в Подольську Московської області стався вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали .

Через вибух підстанції, що знаходиться поблизу залізничної станції "Подольськ", деякі райони Москви були знеструмлені. Крім цього зупинилась робота тролейбусів.

Теракт у "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї

Нагадаємо, увечері, 22 березня, в місті Красногорську в Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків влаштували стрілянину в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті хол", де саме проходив концерт гурту "Пікнік". Того ж вечора колишній президент Росії Дмитро Медведєв у своєму Telegram натякнув, що до теракту може бути причетна українська сторона.

Раніше низка ЗМІ заявили про те, що теракт організувало угруповання ІДІЛ. Проте інші джерела спростовують цю інформацію. У ГУР Міноборони України теракт назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.

23 березня Путін вперше прокоментував теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол". Він повторив вкид про те, що нібито підозрювані у вчиненні теракту хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

У свою чергу, президент Володимир Зеленський різко відреагував на спроби російської сторони, зокрема диктатора Володимира Путіна, перекласти відповідальність за вчорашній теракт у ТЦ "Крокус Сіті Холл" на Україну.

За даними росіян на 24 березня, кількість постраждалих через теракт досягла 154 осіб.

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