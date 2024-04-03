Под Москвой взорвалась электроподстанция

Сегодня, 3 апреля, на энергоподстанции в Подольске Московской области произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .

Из-за взрыва подстанции, находящейся вблизи железнодорожной станции "Подольск", некоторые районы Москвы были обесточены. Кроме этого остановилась работа троллейбусов.

Теракт в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье

Напомним, вечером, 22 марта, в городе Красногорске в Подмосковье несколько вооруженных мужчин устроили стрельбу в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл", где проходил концерт группы "Пикник". В тот же вечер бывший президент России Дмитрий Медведев в своем Telegram намекнул, что в теракте может быть причастна украинская сторона.

Ранее ряд СМИ заявил о том, что теракт организовала группировка ИГИЛ. Однако другие источники опровергают эту информацию. В ГУР Минобороны Украины теракт назвали спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина.

23 марта Путин впервые прокомментировал теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл". Он повторил вброс о том, что якобы подозреваемые в совершении теракта хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно".

В свою очередь президент ВладимирЗеленский резко отреагировал на попытки российской стороны, в частности диктатора Владимира Путина, переложить ответственность за вчерашний теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" на Украину.

По данным россиян на 24 марта, количество пострадавших из-за теракта достигло 154 человек.

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