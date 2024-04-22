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Під Москвою горить виробнича будівля на площі 1 200 кв м (відео)

Фото: скріншот з відео МНС РФ
Автор: Вадим Ребрина

У підмосковному Оріхово-Зуєво на площі 1 200 квадратних метрів горить виробнича будівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи, повідомили у російському МНС.

Також там повідомили про пожежу на станції технічного обслуговування у Московському районі Санкт-Петербурга. На місці працюють 50 фахівців та 10 одиниць техніки МНС РФ. За даними відомства, пожежу локалізовано.

Нагадаємо, 16 квітня у Москві сталася пожежа на території заводу "Авангард", де виробляють боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

У суботу, 20 квітня, Бєлгородську, Курську, Брянську і Калузьку області РФ атакували безпілотники. В Калузькій області пошкоджено енергетичну інфраструктуру, а в Бєлгородській області загинули двоє людей.

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