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Під Москвою безпілотник з камерою впав на один із санаторіїв Міноборони РФ

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Вівторок 13 червня 2023 17:12
Під Москвою безпілотник з камерою впав на один із санаторіїв Міноборони РФ Фото: під Москвою безпілотник з камерою впав на один із санаторіїв Міноборони РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ввечері неділі, 11 червня, невідомий безпілотник впав на територію "Марфінського" санаторію, неподалік Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистські Telegram-канали.

Повідомляється, що охоронець санаторію побачив безпілотник який зачепився за гілки дерев і впав на землю близько 19:00 за місцевим часом. Працівник відразу звернувся до керівництва закладу та викликав поліцію.

Відомо, що розміри дрону 20*10 синтиметрів і він був з відеокамерою та чотирма гвинтами, що складаються. Дрон вилучили для вивчення. Полвція шукає оператора, який його запустив.

Варто зауважити, що у санаторії проходять лікування російські військові, а територіально він знаходиться неподалік Москви.

Під Москвою безпілотник з камерою впав на один із санаторіїв Міноборони РФ

Фото: скріншот

Атаки дронів в Росії

Останнім часом в РФ почастішали атаки дронами, можна сказати, що вони стали звичним явищем. Зокрема, в Курській області збили дрон, який, як заявила місцева влада, нібито належав бригаді "Азов" Національної гвардії України.

Причому ці атаки відбуваються не лише у прикордонних районах, а й "докотилися" до Москви. Досить пригадати нещодавню атаку російської столиці десятками БПЛА та атаку на Кремль.

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