Під Миколаєвом через падіння уламків дрона РФ почалась масштабна пожежа на підприємстві

Під час атаки РФ у ніч проти 2 червня у Миколаївському районі сталася масштабна пожежа на підприємстві. Через падіння уламків дронів спалахнули склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Миколаївській області .

"До гасіння залучалось 10 вогнеборців та 2 одиниці техніки, додатково здійснювався підвіз води 4 водовозками приватного сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає", - додали у ДСНС.

"Сьогодні вночі, 2 червня, внаслідок падіння уламків збитих ворожих БпЛА у Куцурубській громаді Миколаївського району відбулося займання складських приміщень промислового підприємства", - йдеться у повідомленні.

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 2 червня російські війська знову обстріляли територію України, використавши дрони та кілька ракет.

Так, близько 23:00 у частині регіонів України, зокрема на півдні, було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів "шахедами". Зокрема, про вибухи повідомлялося в Дніпрі.

Як розповіли у Повітряних силах, РФ запустила по Україні ракети "Іскандер-К" та С-300, а також 25 дронів. ППО збила всі ворожі БПЛА. Останній, 25-й, про збиття якого повідомили пізніше, було вражено у небі над Вінницькою областю.

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