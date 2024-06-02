Під Миколаєвом через падіння уламків дрона РФ почалась масштабна пожежа на підприємстві
Під час атаки РФ у ніч проти 2 червня у Миколаївському районі сталася масштабна пожежа на підприємстві. Через падіння уламків дронів спалахнули склади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Миколаївській області.
"Сьогодні вночі, 2 червня, внаслідок падіння уламків збитих ворожих БпЛА у Куцурубській громаді Миколаївського району відбулося займання складських приміщень промислового підприємства", - йдеться у повідомленні.
Наслідки пожежі під Миколаєвом (facebook.com/DSNSMYKOL)
За даними рятувальників, станом на 08:40 пожежа ліквідована підрозділом ДСНС площею 1500 кв. м.
"До гасіння залучалось 10 вогнеборців та 2 одиниці техніки, додатково здійснювався підвіз води 4 водовозками приватного сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає", - додали у ДСНС.
Обстріл РФ по Україні
У ніч на 2 червня російські війська знову обстріляли територію України, використавши дрони та кілька ракет.
Так, близько 23:00 у частині регіонів України, зокрема на півдні, було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів "шахедами". Зокрема, про вибухи повідомлялося в Дніпрі.
Як розповіли у Повітряних силах, РФ запустила по Україні ракети "Іскандер-К" та С-300, а також 25 дронів. ППО збила всі ворожі БПЛА. Останній, 25-й, про збиття якого повідомили пізніше, було вражено у небі над Вінницькою областю.
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