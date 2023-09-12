Під Мелітополем пролунали вибухи

В окупованому Мелітопольському районі сьогодні, 12 вересня, пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Гарячий сезон для окупантів триває і восени. На Мелітопольщині продовжує розквітати бавовна", - сказав мер Мелітополя.
За словами Федорова, мешканці на півночі Мелітополя повідомили про звук вибуху за містом.
Нагадаємо,10 вересня в Мелітопольському районі та в місті також було чути звуки вибухів. Примітно, що обстріли відбулись в останній день так званих "виборів".
Ситуація у Запорізькій області
Російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.
При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Так, нещодавно наші захисники звільнили населений пункт Роботине та продовжують наступ у цьому районі.
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