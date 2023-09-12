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Под Мелитополем прогремели взрывы

Фото: взрывы под Мелитополем (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В оккупированном Мелитопольском районе сегодня, 12 сентября, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Горячий сезон для оккупантов продолжается и осенью. На Мелитопольщине продолжает расцветать хлопок", - сказал мэр Мелитополя.

По словам Федорова, жители на севере Мелитополя сообщили о звуке взрыва за городом.

Напомним, 10 сентября в Мелитопольском районе и в городе также были слышны звуки взрывов. Примечательно, что обстрелы произошли в последний день так называемых выборов.

Ситуация в Запорожской области

Российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. В настоящее время россияне ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области.

При этом украинские военные этим летом ужесточили наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Так, недавно наши защитники уволили населенный пункт Роботино и продолжают наступление в этом районе.

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Война России против УкраиныМелитополь