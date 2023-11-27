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Під Мелітополем партизани влаштували перестрілку з кадирівцями та підірвали їх авто

Мелітополь, Понеділок 27 листопада 2023 12:12
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Під Мелітополем партизани влаштували перестрілку з кадирівцями та підірвали їх авто Фото: підрив авто кадирівців влаштували партизани під Мелітополем (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Під тимчасово захопленим Мелітополем Запорізької області сили спротиву підірвали автомобіль кадирівців. Цьому передувала перестрілка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Минулими вихідними в районі селища Мирне місцеві жителі чули перестрілку. Як з'ясували згодом - між партизанами та окупантами", - розповів він.

За даними Федорова, опісля кадирівці очікували на підмогу, коли "несподівано" вибухнула їх "Нива".

"Автомобіль згорів. Кількість жертв наразі встановлюється", - додав мер міста.

Боротьба окупантів з підпіллям у Запорізькій області

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери запроваджують приховані заходи щодо виявлення будь-яких вогнищ опору російської окупації. Навіть вигадали для цього новий метод.

Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники почали розвішувати відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів. Крім цього, нещодавно ФСБ РФ привезла в Мелітополь загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть в "полюванні" на патріотів та партизанів.

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