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Под Мелитополем партизаны устроили перестрелку с кадыровцами и взорвали их авто

Мелитополь, Понедельник 27 ноября 2023 12:12
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Под Мелитополем партизаны устроили перестрелку с кадыровцами и взорвали их авто Фото: подрыв авто кадыровцев устроили партизаны под Мелитополем (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Под временно захваченным Мелитополем Запорожской области силы сопротивления взорвали автомобиль кадыровцев. Этому предшествовала перестрелка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"В минувшие выходные в районе поселка Мирное местные жители слышали перестрелку. Как выяснили впоследствии - между партизанами и оккупантами", - рассказал он.

По данным Федорова, после кадыровцы ожидали помощи, когда "неожиданно" взорвалась их "Нива".

"Автомобиль сгорел. Количество жертв устанавливается", - добавил мэр города.

Борьба оккупантов с подпольем в Запорожской области

На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры вводят скрытые меры по выявлению каких-либо очагов сопротивления российской оккупации. Даже придумали для этого новый метод.

В частности, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области захватчики начали развешивать видеокамеры, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан. Кроме этого, недавно ФСБ РФ привезла в Мелитополь отряды профессиональных "кротов". Они будут помогать в охоте на патриотов и партизан.

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