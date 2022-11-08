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Под Мелитополем партизаны сожгли штаб оккупантов: мэр показал видео

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Вторник 08 ноября 2022 23:31
Под Мелитополем партизаны сожгли штаб оккупантов: мэр показал видео Фото: запорожские партизаны сожгли штаб оккупантов (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Владимир Костырин

Запорожские партизаны ликвидировали штаб российских оккупантов, который те обустроили в селе Вознесенка Мелитопольского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федерова.

"Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей настолько мощно, что рашисты буквально задыхаются от него", - говорится в публикации.

Отмечается, что силы сопротивления сожгли вражеский штаб во вторник, 8 ноября, около 14.00.

Захватчики обустроили свой штаб в одной из захваченных сельских церквей.

Запорожские партизаны, узнав точное местонахождения вражеского логова, подожгли штаб российских оккупантов.

Информация о количестве вражеских потерь сейчас уточняется.

Также Федоров опубликовал в сети соответствующее видео.

Напомним, ранее в сентябре в Мелитополе партизаны подорвали железную дорогу, в результате чего оккупанты остались без боеприпасов.

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