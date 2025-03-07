Під обстрілом РФ енергетична та газова інфраструктура України, - Галущенко

"Росія продовжує свій енергетичний терор. Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України" - написав він.

Галущенко поінформував, що там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків - вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енергопостачання і газопостачання.

"Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", - наголосив міністр.

Також Галущенко закликав українців перебувати в укриттях та слідувати за офіційними повідомленнями, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися.