Під Львовом стався вибух, поранені люди: подробиці та фото

"Сьогодні, 25 січня, близько 6.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався неподалік кладовища у місті Червоноград. Також у повідомленні було вказано, що внаслідок вибуху травмовані люди", - розповіли правоохоронці.

На місце події негайно виїхали спеціалісти-вибухотехніки поліції Львівщини, а також слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Червоноградського районного відділу поліції.

Поліція з'ясувала, що поранення отримали двоє мешканців райцентру віком 25 та 27 років, вони госпіталізовані. Також попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок необережного поводження чоловіків з ручною гранатою, яку, за їх словами, вони знайшли.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст.264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомлялось, рано вранці у четвер, 25 січня, у Кривому Розі стався вибух. Як виявилося, причиною тому став постріл із гранатомета в багатоповерхівку.

Крім того, у центрі Запоріжжя сталася стрілянина 21 січня. Невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім і сам вчинив самогубство.