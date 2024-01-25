Под Львовом произошел взрыв, ранены люди: подробности и фото

"Сегодня, 25 января, около 6.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о взрыве, произошедшем неподалеку от кладбища в городе Червоноград. Также в сообщении было указано, что в результате взрыва травмированы люди", - рассказали правоохранители.

На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники полиции Львовской области, а также следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Червоноградского районного отдела полиции.

Полиция выяснила, что ранения получили двое жителей райцентра в возрасте 25 и 27 лет, они госпитализированы. Также предварительно установлено, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения мужчин с ручной гранатой, которую, по их словам, они обнаружили.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ст.264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщалось, ранним утром в четверг, 25 января, в Кривом Роге произошел взрыв. Как оказалось, причиной тому стал выстрел из гранатомета в многоэтажку.

Кроме того, в центре Запорожья произошла стрельба 21 января. Неизвестный двумя выстрелами убил женщину, а затем и сам совершил самоубийство.