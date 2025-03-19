Під Львовом спалахнула велика пожежа: вогонь може перекинутися на ліс

Нагадаємо, 18 березня в Одеській області виникла масштабна пожежа, яка охопила територію площею понад 10 гектарів. Вогонь швидко поширювався через сильний вітер. Через це загоряння перекинулося на територію одного з національних парків.

За даними ДСНС, в Україні з початку 2025 року сталося понад 21 тисяча пожеж. У порівняні з березнем минулого року кількість пожеж зросла на 34%. Головна причина - необережне поводження з вогнем.

Рятувальники нагадують українцям, що за випалювання сухої трави та порушення правил пожежної безпеки загрожує штраф до 6 тисяч гривень.

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